AMT y UNSa trabajan en garantizar el Boleto Gratuito a todos los estudiantes

El presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), Marcelo Ferraris, mantuvo un encuentro con autoridades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) para coordinar acciones respecto al Boleto Gratuito Estudiantil.

La reunión se realizó en cumplimiento de un fallo judicial que instó a la AMT, SAETA y la UNSa a trabajar de manera conjunta, garantizando que el beneficio se otorgue en condiciones de igualdad y a quienes realmente lo necesiten.

Ferraris señaló que las partes acordaron continuar con una mesa de trabajo para asegurar que el acceso al boleto llegue a todos los estudiantes que cumplen con los requisitos.