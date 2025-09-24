Scout argentina brindó un reconocimiento a SAETA por su apoyo a la organización

La empresa SAETA recibió una placa de agradecimiento de Scouts de Argentina por el apoyo brindado a la tarea social que la Fundación Fundemos realiza con niños del área del Vertedero San Javier.

La distinción fue recibida por el titular de SAETA, Claudio Mohr, de manos de Marcos Eguizábal, director en Salta de Fundemos, Fundación para la Protección de la Niñez, Desarrollo Educativo y del Movimiento Scout.

Mohr agradeció la distinción y destacó el compromiso del equipo scout: que muestran cada fin de semana en que con mucha organización y responsabilidad permiten un cambio real y concreto en la vida de todos estos chicos.

En la oportunidad, Eguizábal detalló el funcionamiento de las distintas tareas que desarrollan, resaltando la de asistencia, formación y recreación de chicos del área del Vertedero San Javier. “Son 60 chicos que buscamos y trasladamos hasta Casona de la Paz donde además de compartir alimentos realizamos tareas educativas, compartimos juegos y a través del Movimiento scout les impartimos valores y conocimientos de gran importancia para su desarrollo".