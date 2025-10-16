El candidato radical en Misiones murió de un infarto fulminante cuando debatía en un streaming: Piden no difundir el video

El candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Hernán Damiani (66), murió este miércoles luego de sufrir un infarto durante un debate político que realizaba en un streaming en Misiones.

Damiani, abogado e histórico militante radical, fue derivado de urgencia al hospital Madariaga de Posadas, donde se confirmó su muerte.

La descompensación del candidato radical ocurrió en vivo y en directo, una vez comenzada la transmisión del programa Dólar Blue, que se emite por La Casa del Streaming, donde Damiani era uno de los invitados junto a Rosario Villalba (Frente Renovador Neo), Virginia Villanueva (Partido Obrero) y Aida Vaztique (Partido por la Vida y los Valores).

La noticia causó conmoción en la política de Misiones, donde Damiani era una figura reconocida por su trayectoria dentro de la UCR y su participación en la campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre.

"Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo", comunicó el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, por X.

Damiani militó en los años ochenta en Franja Morada y fue protagonista de la política de Misiones durante más de cuatro décadas.

Fue diputado por la UCR entre 1991 y 1995, y nuevamente desde 1997 hasta finales de 2001, cuando asumió su banca en el Congreso Nacional.

Además, fue uno de los protagonistas del debate por la creación del Consejo de la Magistratura en Misiones.

En la Legislatura misionera se destacó por impulsar investigaciones institucionales de alto impacto, entre ellas las que alcanzaron al entonces gobernador Ramón Puerta, y por integrar el jury de enjuiciamiento en causas provinciales relevantes.

Como diputado nacional, cobró relevancia en los años más turbulentos del Congreso, enfrentando a la llamada “mayoría automática” de la Corte Suprema menemista.

La ambulancia saliendo del estudio con Hernán Damiani.La ambulancia saliendo del estudio con Hernán Damiani.

En la actualidad, Damiani era candidato a diputado nacional por la UCR en la lista encabezada por Gustavo González y Guadalupe Kolodziej.

El comunicado del programa donde Damiani debatía en vivo

Lucas Doroñuk, uno de los conductores del programa que tenía como objetivo el debate entre los candidatos a las próximas elecciones legislativas, emitió junto al resto de sus colaboradores un comunicado para solidarizarse con la familia de Damiani y expresar el dolor por haber presenciado el momento en el que se descompensó el dirigente radical.

“En este escueto comunicado lo único que queremos decir que, por favor, a quienes vieron el vivo, no repliquen esas imágenes por respeto a la familia y por respeto a cada uno de los que se encontraban allí”, pidió Doroñuk por X.

Pocos minutos después de haberse conocido la noticia de la muerte de Damiani, el video del programa fue bajado por YouTube para que los medios no puedan difundirlo. /Clarín