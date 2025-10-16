Por las elecciones, no habrá sesión en el Senado la semana que viene

Estamos a sólo 10 días de las elecciones nacionales para la renovación de cargos legislativos. Por la provincia de Salta, se renovarán las tres bancas en el Senado Nacional como así también, tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

Durante la sesión de la Cámara de Senadores de la provincia, se informó que el próximo encuentro será el 30 de octubre. Por decisión de los presidentes de bloque, la semana entrante no se desarrollará la misma.