Turismo, comercio y minería, los sectores más golpeados por la crisis en Salta

En el programa Sin Vueltas producido por InformateSalta el presidente de la Cámara de PyMES de Salta, Dario Pellegrini, advirtió que la situación del sector “es muy complicada”, con una baja generalizada del consumo que golpea al comercio, el turismo y los proveedores de la minería.

Según explicó, la falta de consumo, el comercio electrónico, el contrabando fronterizo, entre otros, generó la pérdida de cerca de 5.000 empleos formales en 2025, con el sector minero liderando las bajas, con unas 1.800 personas afectadas en el último semestre.

En la oportunidad, explicó que el Día de la Madre podría ofrecer un alivio temporal al comercio minorista, aunque insuficiente para hablar de crecimiento.

Pellegrini destacó la importancia que tiene durante los tiempos turbulentos, la posibilidad de reinventarse y sobre todo de ser resiliente. "Hay que dedicarse a pensar como movernos y muchas veces reinventarse no es cambiar de rubro, sino simplemente cambiar de horario por ejemplo".

Consultado sobre el impacto que tuvo el Fondo de Farantías para PyMES (FOGASAL), consideró que “todo lo que reduzca tasas y ofrezca financiamiento es positivo”, aunque admitió que “cien millones de pesos no alcanzan para todas las Pymes.

Finalmente, expresó que, pese al panorama adverso, las pequeñas y medianas empresas siguen siendo el motor de la economía argentina, responsables del 80% del empleo privado. “No es un panorama alentador, pero las Pymes estamos preparadas para afrontarlo”, concluyó.