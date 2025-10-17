Apedrearon un colectivo en Orán y una adolescente resultó herida

En Orán se vivió un momento de tensión pasado el mediodía cuando desconocidos apedrearon un colectivo de la línea San José, el cual circulaba por el barrio Campo Chico.

Según comentaron testigos a medios oranenses, una piedra fue arrojada e impactó en uno de sus vidrios rompiéndolo. Los cristales impactaron contra una adolescente que resultó con heridas en sus brazos.

El hecho sucedió cerca de las 14:00, cuando la joven volvía a casa tras la jornada escolar.