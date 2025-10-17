La Selección Argentina Sub 20 se juega este domingo la final del mundial

Después de lo que fue la gran victoria por 1-0 ante Colombia en las semifinales del Mundial de Chile, el foco de la Selección Argentina Sub 20 ya está puesto en la final del domingo, ante Marruecos, desde las 20:00. Así, para el duelo definitorio, el entrenador de la Albiceleste, Diego Placente, prepara un cambio, mantiene una duda y hasta podría modificar el sistema táctico.

Por un lado, la duda pasa por el mediocampo, con Valentino Acuña y Tobías Andrada en pugna para sumarse a Tomás Pérez y Milton Delgado. Hasta ahora, el jugador de Newell's ha sido el titular y corre con ventaja para mantenerse en el equipo, pero la duda persiste y el pibe de Vélez mete presión.

En tanto, el cambio que podría darse en el equipo sería la salida de Ian Subiabre y el ingreso de Maher Carrizo. De suceder esta modificación, entonces el sistema táctico viraría hacia un 4-3-3, con el delantero de Vélez como acompañante de Gianluca Prestianni y Alejo Sarco en la ofensiva.

De esta manera, el equipo se perfila para enfrentar a Marruecos en la final sería con: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Tomás Pérez, Milton Delgado, Acuña o Andrada; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco.