FOGASAL: Arranca la discusión en la Legislatura del Fondo para emprendedores

La semana que viene podría comenzar a debatirse y avanzar en relación a la creación de “Fiduciaria de Salta S.A.U.” como Sociedad Anónima Unipersonal, y del “Fideicomiso Fondo de Garantías de Salta” (FOGASAL).

La propuesta está incluida en el Acta de Labor Parlamentaria para ser debatida el próximo martes de tener el visto bueno de las comisiones.

El Fondo Público de Garantías (FOGASAL), una herramienta fundamental para facilitar el acceso al crédito y financiamiento a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y emprendedores salteños, utilizando también las líneas de crédito y asistencia técnica del CFI.



