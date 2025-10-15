Se normalizó el sistema de validación del IPS

Desde el Instituto Provincial de Salud de Salta, se informó a los afiliados y prestadores que el sistema de validación de consultas médicas y prescripción electrónica de medicamentos ya se encuentra funcionando con normalidad.

Se produjeron fallas debido a inconvenientes técnicos originados en la empresa proveedora del servicio de internet que afectaron temporalmente su operatividad.

Debido al corte en el servicio, algunos afiliados, debieron abonar en efectivo el valor de la consulta, por lo que podrán solicitar el reintegro correspondiente por un valor de $13.000 (pesos trece mil), presentando el comprobante fiscal del pago y CBU.

El pedido de reintegro deberá realizarse en Mesa de Entradas del IPS, calle España 782, en Salta Capital, de lunes a viernes de 8 a 13, o en cualquiera de las delegaciones del interior provincial.



