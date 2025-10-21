Tamara Pettinato habló del vídeo íntimo con Alberto Fernández

La conductora Tamara Pettinato decidió romper el silencio sobre el video de ella y el ex presidente Alberto Fernández que generó una gran repercusión en redes sociales y medios. Aclaró que no vió la respuesta de Fabiola y dió su punto de vista sobre la filtración.

“No vi nada, de Fabiola”, aseguró Tamara, y explicó que el nombre de su programa “Decime algo lindo” hace referencia justamente al episodio con el exmandatario. “El nombre de mi programa es por el video, para sacarle el traumatismo”, dijo con ironía ante el móvil de Intrusos.

“Ese video lo tenía una sola persona, por lo cual me cuesta creer que se filtró. Lo hicieron a propósito”, apuntó sobre que el video no se habría dado a conocer de forma casual.