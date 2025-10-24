El litio consolida su crecimiento y parece no tener techo

Durante su disertación en el "Argentina Day" durante el London Metal Exchange (LME) que se realiza en Londres, el Secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero destacó el potencial del litio. Es que Argentina redobló su apuesta para captar inversores durante uno de los eventos más importantes para el sector minero mundial.

En el evento, Lucero fue el encargado de exponer ante inversores y empresas el panorama minero del país, momento en el que destacó el crecimiento exponencial que se observa en el litio, el potencial del cobre y la estabilidad que brinda el nuevo marco regulatorio según señaló NoticiasMineras.

La comitiva participó en los foros más relevantes del sector, incluyendo seminarios de metales, encuentros sobre minería responsable y conferencias de grandes bancos de inversión y consultoras especializadas, donde se debatieron las tendencias del mercado, la demanda de recursos estratégicos y la sostenibilidad.

El funcionario hizo hincapié en el llamado "oro blanco" en la región noroeste del país y mencionó que se está "aumentando exponencialmente la producción de litio en diferentes formas. Principalmente en carbonato de litio, pero también en cloruro e hidróxido de litio".

En los últimos diez meses se han puesto en marcha cuatro nuevas operaciones en Salta y Catamarca”, lo que posiciona al país como un actor clave. Proyectó que la Argentina podría alcanzar una capacidad total para la producción de carbonato de litio de “cerca de 700.000 toneladas de litio en unos siete u ocho años”.