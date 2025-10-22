El obrero tenía 34 años y dos hijas: La familia pide que entreguen el cuerpo

La familia de Enrique Burgos, el obrero de 34 años que murió tras el derrumbe de una obra en construcción ubicada en calle Uruguay al 600, exige que se aceleren las tareas para poder recuperar el cuerpo, que continúa atrapado entre los escombros.

Su tía, Yodigna Marta García, contó que la familia vive momentos de angustia y desconcierto. “Nos avisó mi sobrino, no directamente a mí, sino a mi hija. Cuando volví a casa, me dijeron que había sido un accidente, pensé que estaba internado, pero después me informaron que había muerto”, relató conmovida.

Según explicó, Enrique estaba viviendo en su casa en la ciudad de Salta porque trabajaba en la obra donde ocurrió el derrumbe. “Siempre llegaba a casa a eso de las seis y media. Lo que queremos ahora es que, por lo menos, nos entreguen el cuerpo. Dijeron que iban a venir las máquinas y la gente del Ejército, pero hasta el momento no hay nadie”, reclamó en diálogo con Multivisión Federal.

La familia, oriunda de Cafayate, espera poder trasladar el cuerpo al Valle Calchaquí para despedirlo junto a su pareja y sus dos hijas pequeñas. “Solo pedimos que tengan un poco de piedad, que nos lo entreguen cuanto antes. Él era un hombre trabajador, no estaba haciendo nada malo. Queremos sepultarlo y saber dónde está”, expresó la mujer.

"Queremos sepultarlo y saber dónde está"

En tanto, el comisario Javier Magriña señaló que la estructura de la obra presenta riesgo de colapso, por lo que se requiere la intervención del Ejército, Bomberos y Defensa Civil para realizar el rescate de forma segura.

Mientras tanto, los familiares permanecen en el lugar, a la espera de respuestas de las autoridades y del fiscal interviniente.