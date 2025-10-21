Se conoció cuándo y dónde será el último adiós al Comisario Vicente Cordeyro

Vicente Cordeyro, supo ser Director de Investigaciones de la Policía de Salta. Un reconocido especialista por su vasto conocimiento sobre el manejo del narcotráfico en el norte de la provincia, era persona de consulta en el avance del crimen organizado con base en el narcotráfico. Conocía no solo sobre el manejo de la droga en zona de frontera, sino también como había avanzado en Rosario y Buenos Aires.

A 11 días del hallazgo del cuerpo sin vida en el Cerro Elefante, finalmente fue entregado a la familia y el último adiós será el Circulo de Oficiales de la Policia de Salta, ubicado en Juramento 37, desde las 20 horas.

El cuerpo será velado hasta mañana miércoles a las 14:00, donde se oficiará una misa y posteriormente será trasladado al Cementerio de la Divina Misericordia para su eterno descanso.