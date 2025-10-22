Marcha por discapacidad en Salta: “El recorte ha sido salvaje”

Trabajadores en discapacidad se manifestaron hoy en Plaza 9 de Julio, para pedir que la Ley de Emergencia en Discapacidad sea aplicada de manera efectiva.

Ademar Anachuri, de la asociación de transporte ATRADIS, remarcó que la situación para el sector es critica y caótica, ya que el 30% de los transportes de discapacidad en Salta dejaron de trabajar y el 80% están en paro sin poder trabajar actualmente, algo que se replica a nivel país.

“El recorte ha sido salvaje” dijo a Multivisión, señalando que al inicio de la actual gestión nacional el valor del kilometro era de $200 costando la nafta $300, mientras que hoy el valor del kilometro está en $500 y el combustible a $1.700, perdiendo así más del 200% al 300% del poder adquisitivo de ingreso.

“La situación del transporte en discapacidad es crítica”.

“Yo llevo 18 años trabajando con discapacidad, he llevado niños desde su infancia, jardín, primaria, secundaria y hoy no los puedo llevar a sus terapias”, remarcó que el transporte en discapacidad esta en quiebra y que, si bien hay padres que lo pueden aceptar y buscar otros medios como el colectivo para el traslado, otros no lo pueden afrontar.

“Esa persona con discapacidad está en su casa esperando que Dios toque el corazón de los gobernantes y pongan en vigencia la ley, es lo único que podría salvar al sector”.

Por su parte, Sandra Polacco, de la asociación Árbol de la Vida, comentó que acompañan a 100 personas con discapacidad y que la crisis que atraviesan es increíble por lo que necesitan la ley.

“No es una cuestión de espera en un trámite demorado, es una vida que se arrasa porque esa espera de un año que llevan muchos, implica encerrarse en casa y volver a no tener terapia, pañales, medicamentos, estar solos” sostuvo Polacco.

La secretaria de Discapacidad de la provincia, Fabiana Ávila, acompañó al sector en la marcha y dijo que toda la sociedad debería hacerlo, ya que la discapacidad es parte de la diversidad de una sociedad: “Es parte de la vida diaria de nosotros, nuestros vecinos, familiares, siempre conocemos a alguien que tiene discapacidad”.

La demora de los pagos y los bajos aranceles son algunos de los reclamos, esto lleva a que las personas con discapacidad queden sin las prestaciones, lo cual atrasa su rehabilitación, su calidad de vida, dijo la secretaria, además que el recorte de pensiones no contributivas, si bien es tema nacional a través del ANSES, repercute en la suspensión de Incluir Salud, por lo que dejan de recibir su rehabilitación.