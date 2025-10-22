La Justicia ordenó restituir las pensiones por discapacidad: “Esperemos que se cumpla”

Luego de la quita de pensiones por discapacidad indiscriminada en el país, la Justicia finalmente ordenó que estos beneficios sean restituidos.

Miguel Reynaga, de la Asociación de Lisiados de Salta, comentó que si bien es una decisión que tomo un juez en Catamarca, el fallo es abarcativo a todo el país.

“Lo que esperamos nosotros es que efectivamente el Poder Ejecutivo nacional cumpla con los fallos de la Justicia, ya hemos visto que fueron reticentes con lo que la Cámara de Diputados y Senadores exigió, por ejemplo, con la emergencia en Discapacidad” señaló en El Once TV.

Si bien dijo que muchos beneficiarios se vieron perjudicados, hay casos particulares que se deben analizar cómo se resolverán, ya que, en dos provincias, sobre todo, Salta y Chaco, hay intervención judicial por pensiones que fueron mal otorgadas.

“Muchos beneficiarios están bastante preocupados poque hace muchos meses le cortaron el beneficio de la pensión y en muchos de los casos decisiones equivocadas, vienen perjudicando de sobre manera a las personas con discapacidad y en especial a aquellas personas discapacitadas que necesitan de tratamiento continuo” sostuvo Reynaga.

Esto llevó a que le den de baja al programa Incluir Salud que les garantizaba medianamente las prestaciones médicas: “No sé qué irá a pasar, las expectativas con los fallos que se están dando en todo el país son buenas, solo esperemos que se cumplan” finalizó.