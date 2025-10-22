Tras el derrumbe, UOCRA exige responsabilidades y acompaña a la familia de Enrique Burgos

Apenas se conoció la muerte del obrero Enrique Burgos, tras un derrumbe en un sector de la obra ubicada en avenida Uruguay al 600, la UOCRA, seccional Salta, se puso a disposición de la familia y exigió que se determinen las responsabilidades por el accidente fatal.

Según explicó Norberto Ortiz, secretario general adjunto del sindicato, la semana pasada el gremio notificó a la Secretaría de Trabajo sobre el inicio de los trabajos para que se realicen los controles correspondientes, que incluyen la provisión de equipos de protección y la existencia de baños, comedores y matafuegos.

Ortiz, en diálogo con InformateSalta, precisó también que, según pudieron constatar, todos los trabajadores de la obra estaban correctamente registrados.

El dirigente confirmó además que el gremio ya se comunicó con la familia de Burgos para brindar apoyo, contención y ofrecer el servicio de sepelio. “Estamos a plena disposición de la familia”, señaló.

Por último, informó que mantienen contacto con los responsables de la obra, la empresa contratista Cornejo, y destacó que “la justicia será la encargada de determinar las culpabilidades de cada uno”.