Investigan la muerte de una niña que llegó al hospital Papa Francisco sin vida

El martes por la noche zona sudeste se vivieron momentos de dolor por la muerte de una niña.

La menor de 11 años ingresó al hospital Papa Francisco en un automóvil particular sin signos vitales. Allí, se confirmó la muerte. Según explicaron, su madre y otros familiares, la habrían encontrado sin vida y la llevaron al nosocomio.

La investigación está a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet.

El cuerpo de la niña fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF para realizar la autopsia, que permitirá determinar de forma fehaciente la causa del deceso.