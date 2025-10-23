La Libertad Avanza cerró su campaña con un banderazo en el Monumento a Güemes

La Libertad Avanza realizó este miércoles una multitudinaria caminata por el centro de Salta que culminó con un banderazo y acto en el Monumento a Güemes.

Candidatos, dirigentes, militantes y simpatizantes participaron de la convocatoria, que se desarrolló en un ambiente festivo teñido de los característicos colores violetas del espacio.

La marcha partió desde distintos puntos del centro capitalino y fue sumando adherentes a su paso, hasta llegar a las escalinatas del monumento, donde se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Luego se realizó un minuto de silencio en homenaje al excomisario Vicente Cordeyro, con un pedido de justicia por su muerte.

En el cierre, los candidatos de La Libertad Avanza dirigieron unas breves palabras al público, destacando el trabajo conjunto y el apoyo al presidente Javier Milei desde el norte del país.

El acto culminó con el despliegue de una enorme bandera con los símbolos del León y el Águila Libertaria, y los tradicionales gritos de “¡Viva la libertad, carajo!”, “¡Viva Argentina!” y “¡Viva Salta!”, que resonaron al unísono entre los presentes.