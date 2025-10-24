Más de un millón de jóvenes votará por primera vez

El próximo domingo 26, más de un millón de jóvenes de entre 16 y 17 años emitirá su voto por primera vez en las elecciones legislativas nacionales. De ese total, el 51% son mujeres y el 49% varones, según un estudio elaborado.

La distribución geográfica muestra que la mitad de los votantes debutantes se concentra entre la provincia de Buenos Aires (35,27%) y la región Centro (15,15%), que incluye a Córdoba y Santa Fe.

En los siguientes lugares aparecen el NOA (13,3%), el NEA (12,71%), la Ciudad de Buenos Aires (9,58%), Cuyo (8,22%) y la Patagonia (5,95%), según indica el análisis de la compañía global de Big Data & Analytics, Equifax.

Aunque representan solo el 3% del padrón nacional, su participación podría ser decisiva si los resultados resultan ajustados, como anticipan algunos sondeos. Además, estos jóvenes estrenarán un nuevo mecanismo de votación: la Boleta Única de Papel (BUP), implementada por la Ley N° 27.781, que sustituye al tradicional sistema partidario.