Con Gustavo Sáenz y Emiliano Durand, los candidatos de Primero los Salteños cerraron la campaña

En un acto realizado en el Monumento a Güemes, el gobernador de la Provincia de Salta, Gustavo Sáenz junto al intendente de la Ciudad de Salta, Emiliano Durand, acompañaron a los candidatos Flavia Royón Ignacio Jarsún y Bernardo Biella en el cierre de campaña de Primero los Salteños.

Tanto el intendente de la ciudad como el gobernador tomaron el microfono para apoyar a los candidatos y pedir que este domingo "llenen las urnas con el poncho".

"Nosotros queremos que haya candidatos y legisladores que no me dejen solo peleando frente a la Casa Rosada por lo que les corresponde a los salteños, y acá están, estos son", sostuvo Gustavo Sáenz en su acalorado discurso frente a la multitud que se reunió para el acto.

Siguiendo esta línea fue enfático al destacar: "Los que están acá se van a cortar la mano antes de votar algo que perjudique a los salteños".