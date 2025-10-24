Salta consiguió que se restituyan las pensiones no contributivas por invalidez

El Gobierno de Salta confirmó el restablecimiento inmediato del pago de todas las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral que habían sido suspendidas a beneficiarios de la provincia.

La medida se concretó tras las gestiones del gobernador Gustavo Sáenz ante la Nación y fue oficializada por la Resolución N° 13901/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, ordena reactivar las pensiones suspendidas, abonar los haberes retenidos y frenar nuevas suspensiones en todo el país.

En Salta, el impacto alcanza a miles de beneficiarios que habían quedado sin el cobro de su prestación.

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, destacó el papel activo del Gobierno provincial en la gestión: “La restitución de estas pensiones es un acto de justicia. Actuamos con celeridad para garantizar que cada salteño recupere su derecho a la prestación y su tranquilidad económica”, afirmó.

La Agencia Nacional de Discapacidad dispuso además abstenerse de continuar con los procesos de auditoría en curso y de disponer nuevas suspensiones hasta nuevo aviso, en cumplimiento de una medida cautelar de alcance nacional.

En cuanto a los pasos a seguir, el Gobierno provincial informó que el restablecimiento del pago rige desde la fecha de la resolución, mientras que la liquidación de los haberes adeudados se realizará conforme al cronograma vigente de la ANSES.