Pro Mujer inaugura su nueva sede con un taller gratuito sobre empoderamiento femenino y marca personal

Con el propósito de acompañar a las mujeres salteñas en su desarrollo personal y profesional, Pro Mujer inaugura su nueva sede en la ciudad de Salta con un taller gratuito y abierto a la comunidad.

El encuentro se realizará el miércoles 29 de octubre, de 15 a 17 horas, en Pueyrredón 814, y marcará el inicio de las actividades en el nuevo espacio de la organización, referente regional en igualdad de género.

El primer encuentro se denomina “Espacio PROtagonista” y estará a cargo de Mariana Borigen, especialista en marca personal y empoderamiento femenino. Según explicó Paola Farías, gerenta de Educación de Pro Mujer en Argentina, “la propuesta nace en el marco de la inauguración del nuevo espacio de Pro Mujer en Salta, concebido como un punto de encuentro para acompañar a las mujeres de la región en su desarrollo personal y profesional”.

El taller busca brindar herramientas prácticas y un espacio de inspiración y conexión.

“Queremos acercar la propuesta integral de Pro Mujer a más mujeres salteñas y promover un espacio donde se fortalezcan la autonomía, la confianza y las redes de apoyo”, destacó Farías.

En ese sentido, subrayó que el trabajo de la organización se apoya en pilares como la educación financiera y digital, la prevención en salud y la formación emprendedora, fundamentales para impulsar la independencia económica.

En cuanto a la elección de las temáticas, la gerenta explicó que “construir una marca personal auténtica es también un camino de empoderamiento. Implica reconocer el propio valor, fortalecer la autoestima y proyectar la identidad con confianza”. Desde Pro Mujer, la autonomía económica se entiende como un proceso integral que abarca tanto el bienestar emocional como el fortalecimiento individual.

El encuentro está pensado para mujeres emprendedoras, profesionales, estudiantes o vecinas que deseen aprender, inspirarse y compartir experiencias. “El espacio está abierto a toda la comunidad, sin importar la etapa del camino en la que cada una se encuentre. En Pro Mujer creemos que cada historia tiene valor y que compartirlas en red multiplica las oportunidades”, señaló Farías.

Entre las misiones de Pro Mujer está avanzar hacia la igualdad de género brindando a las mujeres herramientas para alcanzar su máximo potencial.

“Este tipo de talleres encarnan esa misión, al combinar los tres pilares de nuestro modelo integral —educación, inclusión financiera y salud— con la creación de comunidad y redes de apoyo”

Respecto al impacto esperado en la comunidad local, Farías comparte: “Queremos que este nuevo espacio se convierta en un motor de oportunidades para las mujeres de Salta. Aspiramos a que encuentren aquí un lugar donde capacitarse, fortalecerse y acceder a servicios que les permitan vivir con independencia y dignidad”. La funcionaria sostuvo que invertir en mujeres es invertir en el desarrollo sostenible de la provincia.

En adelante, el espacio ofrecerá una amplia agenda de actividades. “El calendario incluirá talleres mensuales de Espacio PROtagonista, asesorías personalizadas, charlas de liderazgo y educación financiera, además de cursos de fotografía de productos, un espacio digital y el ciclo Café con Sentido, pensado para el intercambio de experiencias”, detalló.

Invitación a la Comunidad Salteña al Espacio PROtagonista

Las personas interesadas pueden recibir información y participar de los talleres el día de la apertura y de los próximos encuentros, con la inscripción previa en este link de registro

Con más de 35 años de trayectoria, Pro Mujer es una organización social líder en América Latina que promueve la inclusión financiera y digital, la capacitación y la salud como vías para alcanzar la igualdad de género. Su labor está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y genera resultados concretos en ámbitos como la reducción de la pobreza, el trabajo decente y la equidad.