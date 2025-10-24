Copa Argentina: Los 11 que tiene en mente Gallardo para esta noche

Este viernes, desde las 22.15, en el estadio Mario Alberto Kempes, River jugará un partido clave por las semifinales de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia.

Las primeras dudas de Marcelo Gallado, se presentan en el mediocampo. Aunque recuperó a Enzo Pérez, el referente de 39 años es duda: podría comenzar en el banco de suplentes, manteniendo a Juan Carlos Portillo en la medular. Si así fuese, Kevin Castaño lo acompañaría a su derecha, mientras que el volante interno por izquierda sería Santiago Lencina. Finalmente, Juan Fernando Quintero se desempeñará como enganche.

En ataque, Sebastián Driussi es la carta predilecta del Muñeco. No obstante, su nivel tras el retorno de la lesión lo dejó en el debe. Además, viene de un flojo partido frente a la T y su reemplazante, Facundo Colidio, fue decisivo en dicho encuentro. Por eso, permanece la duda entre quién será el acompañante de Maximiliano Salas en la ofensiva.

Para enfretar a Independiente de Rivadavia formaría con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio.