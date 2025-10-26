¿No podés votar? La Policía ya comenzó a realizar las constancias en sus dependencias

Especial protagonismo asume este domingo en todo el país el desarrollo de las Elecciones Legislativas 2025, donde salteños y argentinos concurren nuevamente a las urnas para definir quiénes serán los integrantes a componer el nuevo Congreso de la Nación.

En ese contexto, desde la Policía de Salta están brindando a la comunidad el servicio para tramitar las constancias de no emisión de voto, para que aquellos ciudadanos que se ven con el impedimento de cumplir con su deber cívico, ante distintas causales.

Desde la fuerza recordaron que el horario de atención será a lo largo de la jornada electoral, de 8 a 18 horas, con la constancia labrándose en comisarías, subcomisarías, oficinas de la Policía Turística y destacamentos de toda la provincia.

Se podrá solicitar la constancia de manera personal presentando el DNI.

También se recordó que este servicio está destinado a ciudadanos y ciudadanas entre 18 y 70 años que se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia de su lugar de emisión de voto, razón por la cual no puedan sufragar.

Cabe recordar que, aquellos votantes que no puedan asistir tienen 60 días para justificar su ausencia por enfermedad, distancia, fuerza mayor o funciones electorales a través del registro de infractores.

También que, según supo informar la Justicia Electoral de Salta, ahora se actualizaron las sanciones para estas elecciones donde los votantes que no concurran a sufragar y no justifiquen su ausencia deberán pagar multas de entre $2.000 y $5.000.

Asimismo, se informó que no se permitirá votar con el DNI digital, la app Mi Argentina, copias en el celular, fotocopias, constancias de documento en trámite ni denuncias policiales.