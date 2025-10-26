¿Cómo es la Boleta Única Papel y cómo se vota?

La Boleta Única Papel fue tratada en el recinto entre septiembre y octubre del 2024. Es por esto que el 18 de octubre del 2024 se convirtió en ley mediante la publicación del Boletín Oficial. El nuevo sistema que hace su debut consiste en una boleta de papel que incluye en una misma papeleta a todos los candidatos, categorías de cargos y partidos políticos.

Está divida en espacios horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos y en columnas verticales para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas.

Próximo a cada cargo electivo hay un casillero en blanco para que se pueda votar por cada una de las categorías.

Al momento de votar, la autoridad de mesa entregará un ejemplar de la BUP junto a una lapicera, para marcar la opción en el casillero del partido o frente electoral que cada ciudadano disponga.

Una vez que se eligen los diputados y senadores correspondientes, se debe doblar la boleta siguiendo las instrucciones presentes en su dorso, y como paso final se coloca en la urna correspondiente a cada mesa.