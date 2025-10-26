Votó Bernardo Biella: "Mucha gente mayor votando, habla de la importancia de esta elección"

El candidato a Diputado Nacional de Primero Los Salteños, Bernardo Biella, dialogó con los medios presentes en el Colegio N°5028 Reyes Católicos minutos antes de emitir su voto.

"Mucha gente adulta, mayor votando. Esto habla del entendimiento de la importancia de esta elección", sostuvo Biella quien siguiendo la misma línea agregó: "Pudimos recorrer la provincia fuimos muy bien recibidos. Pudimos mostrar este sistema de votación nuevo".

"En el caso personal fue una campaña sin agresiones muy afectuosa", celebró.

Consultado sobre la participación electoral, comentó que "la gente tiene ganas de ir a votar. No votar o votar en blanco significa que estamos conformes con las cosas".