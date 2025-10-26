Maxi Arce llevó el pádel argentino a lo más alto: "emocionado y orgulloso del equipo y lo logrado"

Deportes26/10/2025
multimedia.miniatura.a61e052edc628f09

El salteño Maxi Arce Simo formó parte de la selección argentina de pádel que se coronó campeón panamericano en el Campeonato Panamericano Absoluto de Pádel 2025, que se llevó a cabo en Chile.

En la final, Argentina venció a Brasil 2 a 0, con el embajador deportivo de Salta  Maxi Arce  y Maxi Sánchez Blasco ganando su partido contra Julio Julianti y Diogo Rodrigues  en 2 sets por 6-3 y 6-2 y luego del triunfo de Libak - Valenzuela el salteño recibió la medalla en la premiacion y el festejo final con todo el equipo fue interminable en abrazos canticos y desahogos, después de un tiempo muy duro con vuelos hoteles y comidas en una semana que en el calendario de Maxi era la única a libre hasta diciembre , pero que junto con su equipo de trabajo decidieron jugar el torneo representando a la Argentina  y con la medalla  en el cuello y la sonrisa dibujada en el rostro las sensaciones de todos fue que valió la pena el esfuerzo 

"Gracias  a Chile por recibirnos , la verdad que muy emocionado y orgulloso del equipo  y lo que logramos, gracias una vez más a todo el equipo y los capitanes del mismo y un saludo muy grande para mí Salta por todos los mensajes en las redes sociales, realmente sentí su apoyo y aliento constante en cada partido".

Fueron algunas de las palabras del salteño que ahora deberá viajar a BsAs para arrancar la última gira del año que lo llevará en un principio por distintos países  como Egipto , Qatar y Kuwait en un periplo que marcará su vuelta al país recién en la primera semana de Diciembre donde se podrá ver al salteño en distintas clínicas y exhibiciónes en el país y fuera de él y donde el público salteño, espera con ansias poder disfrutarlo en alguna fecha en Salta.

arce

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día