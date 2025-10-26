Maxi Arce llevó el pádel argentino a lo más alto: "emocionado y orgulloso del equipo y lo logrado"

El salteño Maxi Arce Simo formó parte de la selección argentina de pádel que se coronó campeón panamericano en el Campeonato Panamericano Absoluto de Pádel 2025, que se llevó a cabo en Chile.

En la final, Argentina venció a Brasil 2 a 0, con el embajador deportivo de Salta Maxi Arce y Maxi Sánchez Blasco ganando su partido contra Julio Julianti y Diogo Rodrigues en 2 sets por 6-3 y 6-2 y luego del triunfo de Libak - Valenzuela el salteño recibió la medalla en la premiacion y el festejo final con todo el equipo fue interminable en abrazos canticos y desahogos, después de un tiempo muy duro con vuelos hoteles y comidas en una semana que en el calendario de Maxi era la única a libre hasta diciembre , pero que junto con su equipo de trabajo decidieron jugar el torneo representando a la Argentina y con la medalla en el cuello y la sonrisa dibujada en el rostro las sensaciones de todos fue que valió la pena el esfuerzo

"Gracias a Chile por recibirnos , la verdad que muy emocionado y orgulloso del equipo y lo que logramos, gracias una vez más a todo el equipo y los capitanes del mismo y un saludo muy grande para mí Salta por todos los mensajes en las redes sociales, realmente sentí su apoyo y aliento constante en cada partido".

Fueron algunas de las palabras del salteño que ahora deberá viajar a BsAs para arrancar la última gira del año que lo llevará en un principio por distintos países como Egipto , Qatar y Kuwait en un periplo que marcará su vuelta al país recién en la primera semana de Diciembre donde se podrá ver al salteño en distintas clínicas y exhibiciónes en el país y fuera de él y donde el público salteño, espera con ansias poder disfrutarlo en alguna fecha en Salta.