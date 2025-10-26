“Tenemos una expectativa importante”, aseveró Estrada al votar

Mediando la mañana de este domingo, el candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Emiliano Estrada, se hizo presente en la escuela Sagrado Corazón, en la localidad de San Lorenzo Chico, para cumplir con su voto en estas Elecciones Nacionales 2025.

“Un agradecimiento a los que nos han acompañado, para los que nos recibieron en los 60 municipios, cada campaña es una oportunidad de ver lo hermosa que es Salta”, señaló Estrada primeramente tras lo vivido en la campaña, durante el diálogo que tuvo con Multivisión Federal.

Dicho esto resaltó que estos sufragios implican el sistema de Boleta Única Papel, esperando que el mismo “sea amigable, que la gente lo pueda manejar bien, lamentando un poco falta de capacitación, creo que la Cámara Nacional Electoral debería haber insistido un poco más” en el despeje de las dudas sobre su uso.

Volviendo a la jornada de definiciones, Estrada puntualizó que desde su espacio “somos retadores de un gobierno nacional y del gobierno provincial, nosotros tenemos una expectativa importante de ser retadores de dos gobiernos, cualquier expectativa es positiva y optimista”.

Por último y sobre el rumbo de la economía que pueda pasar tras los resultados, consideró que “el lunes, lo que pasará, será en función de lo que pase hoy, una aceleración una transición más lenta, pero creo que el futuro del modelo económico ya está definido”.