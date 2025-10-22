Elecciones: Fuerte respaldo de Cristina a Urtubey y Estrada

La exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un fuerte apoyo y el llamado a votar a Juan Manuel Urtubey a Emiliano Estrada para defender de verdad los intereses de los salteños

A través de un mensaje de audio, la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, llamó a los salteños a apoyar la lista de Fuerza Patria, encabezada por Juan Manuel Urtubey como candidato a Senador Nacional y Emiliano Estrada como candidato a Diputado Nacional, como la única opción real de oposición a las políticas de “ajuste y abandono” de las políticas de Javier Milei

"En Salta la verdadera oposición para defender los intereses de los salteños es Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey y Emiliano Estrada son sus candidatos"

En el mismo audio señala que “el camino del trabajo, el camino de la educación, el camino de la Patria” es votar a los candidatos de Fuerza Patria y agregó que Urtubey y Estrada “tienen la fuerza y la decisión para defender a los salteños y a las salteñas del modelo que ajusta y hambrea”

“Compatriotas de Salta, es muy importante esta elección del domingo 26, ustedes lo saben, se define el futuro de nuestros hijos y también la soberanía de nuestro país y hay solo dos caminos: uno, el ajuste y abandono permanente que lleva adelante Milei; el otro, el camino del trabajo, el camino de la educación, el camino de la Patria” aseguró Cristina en el audio que envió a la militancia salteña.

“En Salta la verdadera oposición para defender los intereses de los salteños es Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey y Emiliano Estrada son sus candidatos, tienen la fuerza y la decisión para defender a los salteños y a las salteñas del modelo que ajusta y hambrea. Este 26 de octubre con Fuerza Patria, salteños, empezamos a construir otra Argentina” señaló la ex mandataria.