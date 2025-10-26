Votó Claudio del Plá: "Está en juego el destino del país"

Hace instantes, Claudio del Plá, candidato a Senador Nacional por el Frente de Izquierda Unidad, emitió su voto y dejó un mensaje para la gente:

"Hoy el pueblo va a votar una oposición, lo importante es qué clase de oposición se vota en una etapa muy brava donde está en juego el destino del país. Confiamos en que la gente vote una oposición de verdad, que luego no pacte con el poder".

Anunció que esperará los resultados en Ituzaingó 607 desde las 19hs.