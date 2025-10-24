Del Plá: “El gobierno nacional compite con los anteriores para ver quién es más corrupto”

Este domingo son las elecciones que buscarán renovar representantes de Salta en el Congreso de la Nación, por lo que los candidatos aprovecharon estas últimas instancias para dar a conocer al pueblo su postura y propuesta.

En este caso, Claudio Del Plá, candidato a Senador por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, visitó el programa Sin Vueltas y fue contundente en cuanto a su posición: “Somos los verdaderos enemigos de Milei”.

Refiriéndose a la interpelación que llevaron adelante con los vecinos en la Plaza 9 de Julio, resaltó la importancia de escuchar a los salteños, del diálogo con la población y plantear sus propuestas.

“El signo de este momento preelectoral es de una nueva gran crisis argentina (…) El fracaso del gobierno de Milei es completo”.

Si bien hay un descenso de la inflación, explicó que es a costa del endeudamiento de las familias que no pueden sostener el empobrecimiento, de la destrucción de puestos de trabajo, a costa de los jubilados que no aguantan la situación, pero sobre todo dijo tratarse de una mentira la propuesta económica del actual gobierno nacional.

“Hoy la economía argentina está intervenida por el tesoro norteamericano, el valor de la moneda se mantiene en esos 1500 pesos por dólar solo porque está el tesoro norteamericano apostando a que Milei no pierda por tantos votos el domingo (…) ha endeudado fenomenalmente al Estado nacional” sostuvo el candidato.

“La inflación es un disimulo hasta la elección. No hay ningún economista que no diga que no se vaya a devaluar después”.

Para el representante del Frente de Izquierda de los Trabajadores, hay un fracaso en el manejo de la economía y la política desde el punto de vista a nivel nacional: “La gente percibe que hay una crisis muy notoria y Estados Unidos no va a ser el que salve a la Argentina, nunca lo fue ni lo va a ser ahora”.

Desde su espacio afirmó que buscarán defender al pueblo argentino, al trabajador, del gobierno actual al cual denominó como Virreinato de Donal Trump. “El gobierno nacional compite con los anteriores para ver quién es más corrupto”.

“La dignidad de los argentinos tiene que estar el domingo en la urna”.

Pidió a los salteños votar a una oposición que enfrente lo que se viene: “El voto positivo de reforzar al pueblo frente a una etapa difícil, es el voto por el Frente de Izquierda, es el más positivo de todos”.

“Creemos que el domingo va a crecer la Izquierda, vamos a hacer mejor elección. Es un aire fresco, si crece la izquierda de algún modo retrocede Milei” finalizó.