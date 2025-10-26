Biella destacó la escucha activa y las propuestas como clave de su elección

Conocidos los resultados, Bernardo Biella, diputado nacional electo por Primero Los Salteños, atribuyó su victoria en las elecciones legislativas a la cercanía con la gente y a un mensaje basado en proyectos concretos.

“Hemos ganado en muchas mesas de la capital y en varios departamentos del interior, y eso fue gracias a la escucha activa que tuvimos”, señaló.

Biella explicó que su campaña se centró en propuestas y proyectos: “Fui con el Poncho Salteño, a escuchar y a llevar proyectos sobre educación, salud y seguridad. Creo que esa es la clave que ningún otro candidato presentó”.

Sobre los primeros pasos en el Congreso, indicó que buscará constituir un interbloque federal con las provincias y trabajar en iniciativas para mejorar la salud y educación en el interior, así como programas para adultos mayores.