“No es una victoria individual, es de todo el proyecto”, dijo Flavia Royón

Tras confirmarse los resultados de las elecciones, Flavia Royón, electa senadora nacional por Primero los Salteños, destacó la intensidad de la campaña y agradeció a quienes la apoyaron y votaron por ella.

La dirigente recordó los primeros pasos del camino electoral: “En agosto, cuando Gustavo (Sáenz) dijo que íbamos a hacer esto, le dije: vos sabés que esto va a ser una patriada, y fue una”.

Royón señaló que su proyecto político se basa en el trabajo en equipo y la gestión. “Nosotros somos un proyecto, y un proyecto es un equipo de trabajo. Esto no es una victoria individual, sino de cada dirigente, ministro, funcionario y legislador que forma parte del proyecto”.

La futura senadora también destacó la importancia de su experiencia en gestión nacional: “Habiendo trabajado con gobernadores de todo el país, de distintos signos políticos, uno entiende cabalmente el impacto de cada decisión y de dónde salen los recursos. La gestión es indispensable para legislar con conocimiento del territorio y de cómo afectan las decisiones a la gente”.

Finalmente, hizo hincapié en la necesidad de abordar los temas urgentes del país, desde coparticipación y justicia hasta laboral y previsional.