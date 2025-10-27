Tras las elecciones, comienza la limpieza del centro: Retiran carteles y pasacalles electorales

Finalizadas las elecciones legislativas en Salta y en todo el país, los operarios de la Municipalidad comenzaron a retirar la cartelería política del centro de la ciudad.

Imágenes recopiladas por InformateSalta en la intersección de Belgrano y Sarmiento muestran cómo, de a poco, se van limpiando las calles del centro salteño.

El operativo municipal, que se extiende por el macrocentro, tiene como objetivo restaurar la limpieza urbana y ordenar los espacios públicos luego de la intensa campaña electoral.