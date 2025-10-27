Incendio en la Alcaidía: ¿Y los colchones ignífugos?

El incendio ocurrido el domingo por la noche en la Alcaidía General de Salta, que dejó 14 internos hospitalizados, once por quemaduras y tres por traumatismos, puso en evidencia una seria falencia en el sistema penitenciario provincial: la falta de colchones ignífugos en la mayoría de las celdas.

El propio director general del Servicio Penitenciario, Enrique Torres, en FM Aries, reconoció que "hay un porcentaje mínimo de colchones ignífugos" y solo "en algunos sectores de alojamiento de la Alcaidía General".

"No tenemos colchones ignífugos en todo lo que es la población penal para cada detenido"

Cabe destacar que el fuego se originó por la quema de un colchón y de toallones dentro de una celda que alojaba a 25 internos.

Por otro lado, señaló que, si bien el uso de encendedores o fósforos, que habrían sido utilizados para iniciar el foco ígneo, está prohibido, en ocasiones los internos logran vulnerar los controles de seguridad. “En este caso poseían un encendedor con el cual iniciaron el fuego”, confirmó.