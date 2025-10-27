Más de 7600 personas solicitaron su constancia de no emisión de voto en Salta

Quienes se encontraban a más de 500 kilómetros del lugar donde debían votar, tenían su justificación para no hacerlo. Para eso, deben presentar un certificado expedido por la Policía.

En el caso de la provincia de Salta, se emitieron 7625 constancias de no emisión de votos en la última jornada electoral.

La misma fue para aquellos ciudadanos que se encontraban temporalmente en la provincia.