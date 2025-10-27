¿Por los controles hubo menos Bolivianos? En Aguas Blancas votó solamente el 34% del padrón

A mediados del mes de septiembre el fiscal federal Ricardo Toranzos había informado sobre la investigación que se desarrollaba en el marco del incremento presuntamente irregular. Es que en menos de tres años, más de 2000 personas había fijado domicilio en cuatro calles que desembocan en el Río Bermejo.

La localidad de Aguas Blancas se convirtió en noticia desde hace tiempo después que revelaran estos datos que son alarmantes. En el año 2023, en las elecciones provinciales el padrón electoral tenía 5491, de las cuales votaron 2833, dándole la intendencia a Carlos “Conejo” Martinez, que después sería desplazado de ese lugar por la intervención municipal.

En su lugar, asumió Adrián Zigarán, quien al tiempo de llegar denunció las irregularidades en el municipio en relación al padrón. Pues, en el censo 2022, vivían allí solamente 3648 habitantes.

Las denuncias que se hicieron en relación al incremento del padrón, habrían generado temor entre quienes se encontrarían con presuntas irregularidades en sus domicilios declarados. Esto pudo verse, en las elecciones provinciales del mes de mayo y se repitió este domingo.

En mayo, solamente fueron a votar 1403 personas, un 24% del padrón, de las 5693 que están en condiciones de sufragar para elegir diputado. Ya se notaba una caída en base a los números del 2023.

El domingo, votó el 34% del padrón, de las 5792 personas en condiciones de sufragar solamente votaron 34% . Otra vez una caída en los números.

Lo cierto es que tras las denuncias en la justicia y mediáticas, podría haber sido un factor determinante en la decisión de los habitantes con domicilio en Aguas Blancas de ir o no a votar.