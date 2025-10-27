Milei analiza los nombres para el nuevo Gabinete: ¿Quiénes serían los nuevos funcionarios?

Tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei comenzó a definir la reestructuración de su Gabinete, optando por un delicado equilibrio entre las facciones internas.

La primera confirmación es la designación de Alejandra Monteoliva como la nueva ministra de Seguridad, descartando así la fusión de la cartera con el Ministerio de Justicia.

Esta decisión es catalogada en el Gobierno como un gesto hacia la actual titular de Seguridad, Patricia Bullrich, quien obtuvo el 50% de los votos en su candidatura a senadora por la Ciudad de Buenos Aires.En Nación se busca posicionar a Bullrich para que compita por la Jefatura de Gobierno porteña en 2027.

El presidente intenta hacer equilibrio en medio de las tensiones internas por los cargos estratégicos. Aún hay definiciones abiertas en dos ministerios clave:

Justicia: Aunque se baraja al viceministro Sebastián Amerio como posible sucesor, trascendió que hay altas probabilidades de que Milei no le acepte la renuncia al actual ministro, Mariano Cúneo Libarona. El abogado asistió al búnker y fue mencionado por el jefe de Estado, reforzando la idea de que "hay intenciones de que siga" sin un plazo definido.

Jefatura de Gabinete: La salida del actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se mantiene como una posibilidad fuerte en Casa Rosada, al igual que la del ministro del Interior, Lisandro Catalán. No obstante, se descarta el desembarco del asesor Santiago Caputo.

Una opción que ganó fuerza en las últimas horas es que el vocero presidencial, Manuel Adorni, asuma la Jefatura de Gabinete en el mediano plazo, luego de jurar como legislador porteño. Adorni fue uno de los pocos invitados a subir al escenario con el presidente en el búnker.

En el oficialismo reconocen que las decisiones podrían "dilatar hasta por lo menos diciembre" y se barajan otros movimientos y retribuciones políticas:

Ministerio de Defensa: El intendente de General Pueyrredón se perfila como principal candidato para suceder a Luis Petri. Si bien se había barajado la opción de un jefe militar como Carlos Alberto Presti, esa posibilidad perdió fuerza.

Retribución a aliados: En Nación reconocen que podría haber una "retribución" al dirigente del PRO Diego Santilli (quien encabezó la lista de diputados bonaerenses) en términos de un desembarco en la gestión.

Reforma estructural: En la mesa política de Balcarce 50 se analiza realizar cambios estructurales en el Ministerio del Interior con la inclusión de nuevas áreas de Infraestructura, como Obras Públicas y Transporte.

Finalmente, el oficialismo ya trabaja para asegurarse la renovación de Martín Menem en la presidencia de la Cámara de Diputados.