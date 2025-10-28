El joven atacado en Bolivia es salteño

Anoche San José de Pocitos fue sitio de una balacera algunos minutos antes de las 22:30. Como resultado un joven quedo gravemente herido.

La víctima fue identificada como Osvaldo C.E., de 21 años, hijo de un reconocido comerciante de Salvador Mazza, quien fue atacado por dos hombres que se desplazaban en moto.

Según testigos los agresores habrían disparado directamente al joven sin robarle. En el lugar hay cámaras que están siendo peritadas por especialistas para esclarecer lo sucedido.

La víctima fue trasladada inicialmente al Hospital Rubén Zelaya de Yacuiba, ingresando en estado crítico. Debido a la gravedad de las heridas, que afectaron zonas delicadas del cráneo, Osvaldo fue trasladado a Argentina para recibir atención médica especializada