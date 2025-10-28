Trasladaron en un vuelo sanitario a un salteño atacado en Bolivia

Tartagal se conmocionó este martes debido a un operativo de emergencia por el traslado de un joven sateño que fue baleado en Bolivia. El joven se encuentra en estado crítico debido a las heridas, fuentes aseguran que habría recibido disparos en la zona de la cabeza y las manos.

El paciente, identificado como Osvaldo C.E., de 21 años, hijo de un reconocido comerciante de Salvador Mazza, había sido derivado desde el Hospital Rubén Zelaya de Yacuiba (Bolivia) hasta el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, donde permaneció internado en grave estado.

Debido a la delicada situación clínica, el joven fue trasladado en vuelo sanitario al IMAC, donde continuará su atención con equipos especializados. Fuentes confirman que el joven se encuentra con Asistencia Respiratoria Mecánica.