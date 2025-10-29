Cada año, más de 250 personas sufren ACV en Salta: Cómo actuar a tiempo

Este miércoles 29 de octubre se conmemora el día mundial Día Mundial del Accidente Cerebrovascular, una fecha para informar y concientizar a la comunidad acerca de esta enfermedad que arrebata vidas y deja a otras tantas con secuelas invalidantes.

La CNN Salta-94.7, dialogó desde las puertas del hospital San Bernardo con la doctora Gabriela Oruza, parte de la Unidad de ACV del Hospital, quien se refirió a la importancia de prevenir a través de la concientización pero además dio detalles de los síntomas previos a un ataque y las estadísticas como centro de referencia sobre la patología:.

"Tenemos aproximadamente 250 a 260 ACV isquémicos por año que consultan en el Hospital, de los cuales reciben tratamiento y pueden llegar pronto y demás, alrededor del 16 al 20 %. Tenemos un volumen de pacientes con ACV hemorrágicos, son los que derivan del interior".

A través de La Mañana de la CNN, la doctora se refirió a la Red TeleACV para dar asistencia por videollamadas a pacientes distantes a la capital con un equipo entrenado: "Son nodos de la Red de TeleACV, estamos en etapa de capacitación y ya se han tratado pacientes en Rosario de la Frontera" estos nodos son en Cafayate, Orán, R° de la Frontera,Tartagal y Metán.

Esucela de Pacientes "1 de cada 4 vuelven a tener un ACV"

La doctora, Gabriela Oruza se explayó sobre la implementación de la esucela de pacientes y dijo: "Lo que entendemos como escuela es que el paciente que tuvo ya un ACV tiene que ser el más entrenado y el que más conocimiento tenga de como evitar un segundo, porque 1 de 4 pacientes que tuvo un ACV están en alto riesgo de tenerlo. Y quiénes son los que están en riesgo? Los que no cuidan los factores de riesgo", que tienen que ver con la alimentación y el ejercicio físico".

Sobre los síntomas, detalló: "Trastornos en el habla, debilidad en la mitad del cuerpo, le pedimos que sonría y esta caída la comisura labial, le pedimos que levante brazos, uno cae o directamente no puede levantarlo, trastrono en la sensibilidad, tambien la incorporación de la mujer a la vida laboral, problemas hormonales, uso de anticonceptivos, hipertensión, sedentarísmo, malos hábitos".

Por último dijo: "Por cada minuto que pasa se mueren 2 millones de neuronas, y eso hace que el tiempo sea vital. La ventana varia y puede ser de 4 horas y media, e incluso hasta 6 horas".