Crimen de Jimena Salas: "Quedó acreditado de manera contundente que Javier Saavedra fue el autor"

Justicia29/10/2025
El segudno  juicio por el brutal femicidio a Jimena Salas, en la localidad de Vaqueros en el año 2017 se acerca a su final.

Con la ronda de los últimos testimonios, la inspección ocular de autos secuestrados, se espera que los días 5 y 6 de noviembre se lean los alegatos de las partes y días posteriores se conozca la sentencia para los imputados, Carlos Damián Saavedra y Adrían Guillermo Saavedra. 

Pedro Arancibia, abogado querellante se expresó respecto a lo que fue el proceso y se mostró conforme con lo que se obtuvo: "Llevamos más de 1 mes y medio de audiencia donde transcurrieron peritos que viven en la zona, peritos, personal especializado que realizó pericias, personal policial, la verdad que muy completo y es lo que esperábamos , nosotros como querellantes acompañando a la Fiscalía". 

El letrado sostuvo además que durante la Audiencia Debate en contra de los hermanos Saavedra: "quedó demostrado de manera contundente que Javier Nicolás Saavedra fue el autor del crimen de Jimena Salas y que también se hayan esclarecidos todas las circunstancias, de modo tiempo, lugar y como fue".

"Después de tantos años, este es un intento de descubrir y llegar a la sensación de que no hay impunidad, un temor que como Querella hemos tenido durante cinco años", cerró por El Once TV. 

