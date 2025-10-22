Muerte del obrero: El proyecto fue diseñado por López Marcuzzi y ejecutado por la contratista Cornejo

Tras la muerte del obrero Enrique Burgos, luego del derrumbe de una obra en construcción ubicada en calle Uruguay al 600, sus familiares continúan esperando que se retire el cuerpo que permanece atrapado entre los escombros desde hace más de 12 horas.

El proyecto, según indica el cartel de obra, lleva la firma del estudio de arquitectos López Marcuzzi, cuyos responsables figuran como Soledad y Pilar López Marcuzzi. Además, según confirmaron a nuestro medio desde UOCRA, la obra era ejecutada por la contratista Cornejo.

La propia madre dijo que su hijo estaba contratado por la firma Cornejo.

Se trataría de la construcción de un complejo de departamentos de vivienda modular, cuyos planos fueron aprobados por la Municipalidad de Salta en enero de este año.

El lugar permanece bajo custodia policial, mientras se aguarda la llegada de personal del Ejército, Bomberos y Defensa Civil para intervenir en el rescate, debido a que la estructura presenta riesgo de colapso.

La familia de Burgos, oriunda de Cafayate, reclama que se aceleren las tareas para poder despedir al trabajador, quien tenía 34 años y dos hijas.

Hasta el momento, las causas del derrumbe no fueron esclarecidas, y nadie se comunicó con la familia para explicarles qué ocurrió. Se espera que la Fiscalía avance en la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.