Derrumbe trágico: Dieron detalles del hallazgo del obrero y lo inestable del terreno

Mientras la Justicia avanza en la investigación por el trágico accidente laboral ocurrido el pasado martes, donde un obrero perdió la vida en un derrumbe en calle Uruguay al 600, se conocieron más detalles sobre las condiciones de la obra y el desafío que supuso la localización y el rescate del cuerpo, como también la inestabilidad del terreno.

El Comisario Inspector Mario Zacarías, jefe del Departamento de Bomberos, confirmó a Radio DIX que "a simple vista, se notaba que se trataba de un terreno totalmente inestable; producto de ese derrumbe, había una persona atrapada".

Según relató, tras recibir una alerta del Servicio de Emergencias, el personal del Departamento de Bomberos acudió inmediatamente al lugar, alertado por uno de los obreros de la obra igualmente. Al llegar, los efectivos se enfrentaron a un panorama de alta peligrosidad.

Zacarías relató las dificultades iniciales para llegar a la víctima: Indicó que el obrero había quedado atrapado "en la parte de los cimientos de la obra, de parte de la excavación, entre una pared y entre toda la tierra que cayó", con hierros de hormigón armado encima. Al momento del arribo, únicamente se le llegaba a ver el casco y parte de un brazo.

Los bomberos debieron utilizar herramientas de corte para liberar los hierros y acceder al trabajador. Pese a los intentos de estimularlo verbalmente, se constató que la persona "ya se encontraba sin vida". El acceso fue muy limitado, y solo pudieron llegar hasta la parte del cuello para tomar signos vitales, observando el trauma mayor a simple vista.

"Quizás la lluvia jugó un papel importante en esto"

Ante la peligrosidad de la escena, la prioridad pasó a ser la seguridad del personal de rescate. Zacarías explicó que, dada la "inestabilidad muy importante" del suelo y el riesgo extremo de que la estructura siguiera cayendo, se decidió paralizar momentáneamente la extracción del cuerpo.

Fue por disposición de la Fiscalía que Bomberos contactó al Ejército para coordinar una acción conjunta y segura. La espera se debió a la necesidad de que el Ejército interviniera con maquinaria para la contención y apuntalamiento, permitiendo un trabajo ordenado, ya que, incluso durante las tareas, el suelo continuaba desmoronándose.

"La estructura había hecho un colapso, atrapando a la persona, a simple vista el suelo tenía mucha inestabilidad"