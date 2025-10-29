Metán marcha por Narela: Piden justicia por la niña de 11 años que murió en un accidente

El pasado 19 de octubre, Narela, una pequeña de 11 años murió en un accidente sobre la Ruta 9/34, hecho que puso en vilo a los metanenses.

El fiscal penal 1 de Metán, Sergio Castellanos, imputó al conductor del vehículo oriundo de Santa Fe por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas en accidente de tránsito. En primer momento la Justicia le otorgó prisión domiciliaria en Rosario de la Frontera, pero el 24 de octubre fue liberado, informó El Vocero Hoy.

Esto despertó la indignación de los familiares, amigos y vecinos que convocan a una marcha por justicia este jueves 30 de octubre a las 9 hs. con concentración en calle José Ignacio Sierra, frente a la Iglesia del Milagro.

“Queremos que la muerte de Narela sirva para que no haya otra familia pasando por lo mismo. Vamos a marchar por ella, por la verdad y por todas las víctimas que no tuvieron justicia”, concluyó la madre de la víctima.