Menor fallecida en Metán: "Esto no puede quedar impune, no tendría que haber salido en libertad"

La muerte de Narela Huerta, de 11 años, enlutó a todo Metán el Día de la Madre cuando viajaba en una motocicleta como acompañante de su hermana de 17 años. Ambas fueron embestidas por un productor de la zona causando un daño irreparable para esta familia, que hoy pide justicia.

Alicia, mamá de ambas menores se mostró dolida pero firme en el pedido de justicia por sus hijas y se defendió de los ataques de la gente: "Es muy doloroso, sé que mucha gente habló muchas cosas, lo dejo pasar por alto, yo sé el dolor que llevo, el dolor que llevamos como padres. Hacemos nuestro duelo, estoy medicada, atendida por psiquiátras y psicologo, también tengo que andar con mi otra hija, tengo que tener la fuerza, no por eso quiere decir que yo 'festejo' la muerte de mi hija como me dijeron en la cara".

Sobre el conductor imputado por la muerte de Narela y las lesiones causadas a su otra hija, la mujer confirmó que se trata de Juan Carlos Ratti de 69 años, proveedor del agro santafesino, quien en El Tunal ya en el 2020 causó la muerte de 4 mujeres, quienes resultaron ser parientes de ella: "El juicio no se hizo nunca en Anta, son 5 años ya, pasa que este tipo tiene la guita del mundo y tapa todo. No se va quedar así, yo sé que nada le va devolver la vida a mi hija ni le va devolver a mi hijo la vida de su hija".

Respecto al caso ocurrido a su primo Beto Fría en 2020, la mujer contó que: "Perdió a su hija, su señora, suegra y una prima de su esposa por negligencia del mismos conductor en 2020 y sin haber logrado que esto se eleve a juicio buscarán juntos justicia".

En tanto Sebastián, papá de Narela, contó: "Esto no puede quedar impune, este señor no tendría que haber salido en libertad. Es algo excarcelable, pero debería haber estado más, por la plata baila el mono. Son una basura".

El hombre además denunció que la Fiscalía interviniente nunca le informó a su abogado sobre el beneficio de prisión domiciliaria del acusado.

Proximamente, la familia de Narela como así también la de Beto Fría, realizarán una marcha para que el conductor llegue a juicio rapidamente y se haga justicia por la pequeña, su hermana y las 5 mujeres fallecidas en 2020.

"Si se hubiese hecho algo en ese momento en ese accidente, no hubiera matado otra persona y si esto sigue va seguir matando porque sabe que no lo van a condenar. La justicia divina existe, algún día le va tocar a él o al Juez".

Respecto a la salud de su hija sobreviviente, Alicia, contó por El Bueno y el Malo, que Antonella fue operada del húmero en Salta y agradeció al Municipio y doctores: "le pusieron placa de titanio y 7 clavos".