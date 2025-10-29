Directivos del Instituto San Cayetano niegan condiciones precarias: “Es una minoría de alumnos”

InformateSalta dio a conocer el reclamo de un grupo de estudiante del Instituto San Cayetano N° 8092. En él, los alumnos, aseguran que las condiciones del establecimiento no son las correctas como así también estarían siendo perseguidos.

Los directivos brindaron su versión de los hechos y negaron malas condiciones en el establecimiento educativo como así también, la relación con el alumnado. “Lamentamos profundamente que se haya difundido información parcial, inexacta y carente de verificación institucional, lo cual afecta no solo la imagen de nuestra comunidad educativa, sino también el trabajo comprometido de docentes, directivos, personal técnico y estudiantes que día a día sostienen con esfuerzo y vocación la calidad educativa que nos caracteriza” aseguraron.

La rectora, Dora Matana, aseguró que el “Instituto cumple con las condiciones edilicias y de seguridad requerida por las autoridades competentes, y cualquier situación puntual es abordada con celeridad y responsabilidad, en articulación con los organismos correspondientes”. Agregó que tampoco “existe persecución alguna hacia estudiantes. Por el contrario, se promueve el diálogo, la participación y el respeto mutuo como pilares de la convivencia institucional”.

Las autoridades sostuvieron que lo denunciado “responde a una minoría de alumnos que, lamentablemente, han manifestado reiterada resistencia a cumplir con las normativas institucionales básicas, tales como el uso del uniforme, la asistencia regular, el respeto a los horarios y la participación en actividades pedagógicas y formativas”.

“Esta actitud aislada no representa el sentir ni el compromiso de la gran mayoría de nuestros estudiantes, quienes participan activamente en proyectos educativos, científicos, deportivos y comunitarios, como lo demuestra su reciente involucramiento en las Olimpiadas por la Paz, Congreso de Técnicos en Laboratorio, Feria de ciencias y otras iniciativas de impacto social” argumentaron.