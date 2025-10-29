Dolor en las redes por la muerte del salteño baleado en Bolivia

Osvaldo Cuellar tenía 31 años y era ingeniero informativo, el lunes por la noche, por causas que aún están siendo investigadas dos personas a bordo de una motocicleta le dispararon en una plaza en Yacuiba, y se dieron a la fuga.

El hecho consternó al pueblo de Salvador Mazza, donde es oriundo después que esta mañana se confirme su fallecimiento. El hombre había sido trasladado a Salta Capital en vuelo sanitario por la gravedad de sus heridas.

A través de las redes sociales, familiares y amigos del salteños atacado en Bolivia, lamentaron la noticia y brindaron su más sentido pésame.

“Descansa en paz nuestro Egresado 2012 - Promo ARN de turno mañana de la ECAA 5004 Escuela De Comercio Antártida Argentina. Ing. Osvaldo Cuellar (31 años recién cumplidos). Mi sentido pésame a su Mamá Yeny, a su tía mi Colega Sandra Vaca, sus primos, demás familiares, a sus compañeros de la Promo ARN y a los amigos” escribieron allegados a al Ingeniero, que le desearon descanso en paz ante los pies del señor.

El joven que estudiaba y era parte de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Jujuy, de donde también recibió el pésame. “Con mucho dolor e impotencia informamos que falleció nuestro compañero y amigo Osvaldo Cuellar tras ser baleado en San José de Pocitos, límite entre Salta y Bolivia. Hacemos un llamado de solidaridad a las autoridades de Salta para que se arbitren los medios necesarios cuánto antes para aclarar éste trágico acontecimiento y PEDIMOS JUSTICIA PARA OSVALDO!!!” escribieron en redes sociales.

“Osvaldo fue y será un joven muy humilde y solidario con sus pares, el 20 de diciembre del 2021 se había recibido de Ingeniero en Informática y tenía un gran camino aún por recorrer, desde la #FamiliaIntegrar hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a la Familia y amigos cercanos” agregaron desde la Universidad.