Así están las cárceles en Salta: Imágenes de la inspección del Comité para la Prevención de la Tortura

Mientras que se investiga el origen del incendio en la Alcaidía, que dejó más de una decena de internos lesionados, se conocieron imágenes de la inspección que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) realizó en lugares de detención, instituciones de salud mental y dispositivos de protección de Salta entre el 13 y el 17 de octubre.

Entre los lugares supervisados se encuentran las Unidades Penales N° 1, 2, 4 y 9, las Alcaidías N° 1, 2 y 3, las Comisarías N° 3 y 4 de Tartagal, los institutos de alojamiento para adolescentes en conflicto con la ley penal (en Capital, Metán y Tartagal), el Hospital Ragone y su anexo penitenciario para personas inimputables, así como residencias para personas mayores y hogares proteccionales para NNyA en distintas localidades.

La delegación del CNPT mantuvo reuniones con autoridades judiciales, ministeriales y representantes de organizaciones sociales. Fue recibida por la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero, junto a jueces y juezas del tribunal, y también se reunió con el procurador general, Pedro García Castiella.

Además, se realizó una mesa de trabajo interministerial con la participación de funcionarios de Justicia, Derechos Humanos, Primera Infancia, Personas Mayores, Salud Mental y Políticas Penales. El CNPT también mantuvo encuentros con fiscales federales y organizaciones de derechos humanos en la Universidad Nacional de Salta.

La comitiva estuvo encabezada por los comisionados Natalia Gabellini y Gustavo Palmieri, junto a integrantes de la Secretaría Ejecutiva. El Comité anunció que elaborará un informe con los hallazgos y nuevas recomendaciones, y que emitirá una comunicación urgente sobre las situaciones más graves detectadas, con el fin de coordinar acciones inmediatas para mejorar las condiciones de detención en la provincia.