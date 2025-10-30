Atacaron brutalmente a un chofer de colectivo en Castañares

El lunes en el control de la línea 7 en B° Castañares un chofer de SAETA fue brutalmente agredido por dos sujetos armados.

Los atacantes aprovecharon que el colectivo se encontraba detenido, subieron al vehículo y sin mediar palabra atacaron al conductor.

Lo golpes fueron de tal magnitud que lo dejaron casi inconsciente y cuando intentó escapar uno de los delincuentes le apuntó con un arma de fuego para impedir que pida auxilio.

Quienes asistieron al trabajador fueron sus compañeros, quienes al notar algo extraño fueron al lugar provocando que los atacantes huyeran.

El colectivero fue trasladado de urgencia al hospital donde permanece con pronóstico reservado.

Según informa Con Criterio los agresores ya estarían identificados, pero hasta el momento no hubo detenidos.